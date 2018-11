Un cachalot de 12 mètres s'échoue en Corse

Selon le maire de Galéria Jean-Marie Seite, il s'agit d'un cachalot de douze mètres de long et d'environ dix tonnes. «C'est un jeune cachalot subadulte puisqu'à maturité sexuelle, ces cétacés font entre 14 et 16 mètres de long», a précisé à l'AFP Catherine Cesarini, cétologue et responsable pour la Corse du réseau national Echouage (RNE) qui intervient, à la demande des pouvoirs publics, en cas d'échouage de mammifères marins.

«Je crois que c'est le 27e cette année» sur une côte corse, a-t-elle ajouté. «J'irai sur place quand l'animal sera stabilisé», a-t-elle ajouté, précisant qu'il était actuellement brassé par la mer. Il s'est temporairement échoué lundi matin avant d'être repris par les flots. Si le vent et la houle se calment et permettent un échouage de l'animal sur une zone accessible, la spécialiste pourra alors «l'autopsier sur place».

Un trou sur le dos

«Vu la taille et le poids de l'animal, on ne peut pas faire ça ailleurs». «On va rechercher par les prélèvements effectués énormément d'informations, l'âge, la taille en fonction des gonades et de la maturité sexuelle, le contenu stomacal va nous permettre d'avoir plus d'informations sur le régime alimentaire et éventuellement sur des pollutions», a-t-elle détaillé.

«Il est en bon état de conservation d'après les photos reçues, sauf la mâchoire inférieure qui est très putréfiée», a précisé la spécialiste, ajoutant que l'animal présente «un trou sur le haut du dos» sans que l'on sache si ce trou est post ou ante-mortem. «Seulement 10% des animaux qui meurent arrivent jusqu'à la côte», a indiqué la spécialiste qui rappelle qu'il ne faut pas toucher la dépouille qui peut être porteuse de maladies potentiellement transmissibles à l'homme.

(L'essentiel/afp)