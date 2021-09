Faut-​​il supprimer le cordon bleu à la cantine?

Qui se souvient du cordon bleu servi avec des légumes et des frites à la cantine? Un «plaisir» que les enfants lyonnais n'auront probablement pu l'occasion de connaître à partir de la rentrée 2022. La mairie écologiste de la ville française envisage en effet de supprimer ce met industriel dans les cantines au nom d'une volonté de ne plus avoir recours «à des produits transformés».

Considéré comme «le fer de lance» de ces repas pas franchement bons pour la santé, la ville souhaite promouvoir «une alimentation plus saine et responsable». Sur le principe, l'intention est louable, mais la polémique n'a pas été évitée. En cause, des décisions controversées des élus lyonnais concernant les repas des enfants. L'année passée, Lyon avait en effet décidé d'instaurer «un menu sans viande» durant la pandémie.

«Une décision sanitaire» avait justifié la majorité écologiste, qui s'était fait taxer de sectarisme pro-végétarien (NDLR: le menu n'était pas végétarien, mais sans viande). La viande avait finalement fait son retour dans les assiettes quelques semaines plus tard.

Le gaz augmente, l'essence augmente les français ont de plus en plus de mal avec leur pouvoir d'achat ...



Et pendant ce temps là, les ECOLOS lyonnais chassent le ... cordon bleu !



C'est magique. pic.twitter.com/y1cJNWGhRy — Chяis Le Blaiяeau ن (Matricule 3722) (@CBlaireau) September 30, 2021

Sur les réseaux sociaux, le débat fait rage entre ceux qui dénoncent le choix de la mairie et les autres qui avancent le manque de nutriments et la mauvaise qualité des produits industriels comme le cordon-bleu.

La même semaine à Lyon, on gagne un Bocuse d’Or et on perd un cordon bleu…allez comprendre ??? https://t.co/GhCujKU2mS — Bruno Bonnell (@BrunoBonnellOff) September 30, 2021

Bêtise et malhonnêteté.



Le cordon bleu, servi à 26.000 enfants comme à Lyon, ne peux pas être fait maison. Produit ultra-transformé, bourré d'additifs et nocif pour nos enfant.



Quand au soja, c'est bien celui destiné à l'élevage intensif qui est responsable de la déforestation https://t.co/U7LViHooqK — Vincent Monot (@vincent_monot) September 30, 2021

Si les gens connaissaient la véritable composition du cordon bleu industriel (dinde recomposé + jambon et fromage cheep) ils ne le donneraient même pas à leur chien mais ça va paniquer parce que c’est une décision d’un exécutif écolo. https://t.co/aalDkgBSDn — Stanislas Mendy (@StanMendy) September 30, 2021

Rappelons que le Luxembourg a fait le choix de limiter la viande à la cantine et de donner un coup de pouce au bio. «Nous constatons que les plats végétariens proposés chaque jour sont de plus en plus demandés», avait également indiqué Restopolis à «L'essentiel».

(th/L'essentiel)