Il aurait torturé et tué un prêtre avec un crucifix

Un homme a été mis en examen pour meurtre aggravé et acte de torture et de barbarie dans l'Oise, en France. Selon les médias locaux, le jeune adulte est soupçonné du meurtre d'un prêtre pédophile présumé, chez qui il faisait des ménages dans des tenues dénudées. Le jeune homme était hospitalisé depuis début novembre, après son arrestation et devait être transféré dans une unité psychiatrique plus adaptée à sa pathologie le 8 janvier prochain. Mais il a finalement été incarcéré jeudi sur décision du parquet de Senlis.

Il est accusé d'avoir tué, le 4 novembre dernier, l'abbé qui aurait sexuellement abusé de lui. Il a été arrêté alors qu'il tentait de s'échapper. Mais face aux enquêteurs, il a indiqué n'avoir aucun souvenir des faits mais le corps du prêtre a été retrouvé à son domicile. L'abbé avait un crucifix enfoncé dans la gorge et portait plusieurs traces de coups.

Un acte de vengeance

L'homme d'Église âgé de 91 ans était visé par des plaintes pour des comportement inappropriés envers des mineurs. Avant le meurtre brutal, le membre du clergé avait été accusé d'avoir abusé sexuellement d'au moins quatre garçons, dont l'adolescent de 19 ans et son père, entre 1960 et 2000. Il a été signalé que le père du suspect s'est suicidé en apprenant les violences subies par son fils.

Les autorités françaises devraient désormais enquêter sur cette affaire en se basant sur l'hypothèse qu'il s'agissait d'un acte de vengeance, dans la mesure où l'accusé a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne se souvenait pas des événements.

(L'essentiel/utes)