Quatre jeune battent à mort un homme de 68 ans

Meurtre de Floirac : quatre personnes mises en examen pour meurtre et placées en détention provisoirehttps://t.co/WMbuQs1FoN pic.twitter.com/4bYDPPcXxB — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) April 18, 2021

Une jeune femme a par ailleurs été placée sous le statut de témoin assisté par le magistrat instructeur, selon la même source. Ces cinq mis en cause, âgés de 19 à 21 ans et originaires de l'agglomération bordelaise, ont reconnu leur présence sur les lieux pendant leur garde à vue. Les quatre hommes ont expliqué avoir porté des coups à la victime mais contesté toute intention homicide, d'après le parquet.

Ils ont été mis en examen du chef d'homicide volontaire et placés en détention provisoire. La jeune femme a assuré n'avoir porté aucun coup. Le samedi 10 avril peu avant 19h00, un habitant d'un immeuble d'un quartier calme de Floirac, qui venait d'entendre des bruits provenant d'un local technique, a trouvé le corps d'un homme de 68 ans, le visage tuméfié.

Le sexagénaire, un résident, retraité et ancien employé de la préfecture, était allongé au sol avec des traumatismes faciaux très importants, a expliqué à l'AFP le parquet de Bordeaux. Le décès a été constaté sur place.

Un «échange de mots»

Le médecin légiste l'a imputé à un ou plusieurs coups violents «ayant entraîné des fractures au niveau du nez, des orbites, des lèvres, la présence de tâches de sang sur le mur au ras du sol semblant indiquer que la victime avait été frappée au sol», selon le parquet.

D'après cette source, les mis en cause ont expliqué qu'une querelle est née d'un «échange de mots». «L'un d'eux prétend que la victime aurait tenu un propos injurieux à l'égard de la jeune femme et que c'est à la suite de ça qu'il l'aurait frappée». Les autres se seraient joints à lui.

Les cinq mis en cause ont été interpellés jeudi et vendredi. Considéré comme l'auteur principal, un des mis en examen, né en 2000 et domicilié à Cenon, a déjà été condamné. Selon le journal «Sud Ouest», le local technique était ponctuellement squatté depuis quelques semaines et des jeunes d'autres quartiers en auraient profité pour venir y boire et fumer du cannabis.

(L'essentiel/AFP)