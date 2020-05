«Supprimer des congés» pour relancer l'économie

Alors que le Luxembourg et la plupart des pays d'Europe ont bien entamé le déconfinement, se pose désormais la question de l'indispensable relance économique. L'Union européenne s'attend à une récession historique en 2020, et personne ne sait véritablement comment se matérialisera la sortie de crise.

Dans ce contexte, chacun y va de ses préconisations, le plus souvent basées sur des concepts idéologiques bien ancrés. Pour l'Institut Montaigne, chantre du libéralisme en France, la relance passera par plus de travail.

«Permettre de travailler plus»

Dans une note économique, le think tank liste une série de mesures qui ne devraient pas ravir les salariés: des journées de travail plus longues, des heures supplémentaires non rémunérées dans un premier temps ou encore la suppression du jour férié de l'Ascension, l'Institut Montaigne préconise des mesures chocs.

Du côté de l'Éducation nationale, le centre de réflexion propose de supprimer la première semaine des vacances de la Toussaint. Pour les fonctionnaires, l'Institut conseille de diminuer le nombre de RTT (réduction du temps de travail) ou encore d'augmenter le temps de travail dans certains secteurs.

«La seule façon, si on veut sauver les entreprises et les emplois de façon très massive, de compenser cette perte de productivité, c'est de permettre de travailler plus», a justifié Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne.

(th/L'essentiel)