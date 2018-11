Il place une caméra dans les WC pour se comparer

Bourré de complexes, un jeune habitant de Caen voulait s'assurer qu'il était «normalement constitué». Pour en avoir le coeur net, il n'a rien trouvé de mieux que de dissimuler une caméra dans les toilettes pour hommes d'un supermarché de Vire, dans le Calvados, relate «Le Parisien».

Son stratagème a duré plus d'une année, de mai 2017 à juin dernier. Mais l'individu, âgé de 26 ans, a finalement été arrêté après que le responsable de la sécurité du magasin a trouvé sa caméra dissimulée dans le faux plafond des WC. Et la police n'a pas eu beaucoup de mérite à identifier le coupable: le voyeur s'était lui-même filmé en installant la caméra et avait également enregistré des images de l'intérieur de sa voiture...

Il a dû répondre de ses actes jeudi devant le Tribunal de Caen, précise «Le Parisien». «Je voulais me comparer avec d'autres hommes», a péniblement murmuré l'intéressé qui était jusque-là inconnu de la justice. Mais sa ligne de défense n'a guère convaincu le juge. «Il est plus facile d'aller sur internet. On y trouve tout ce qu'il faut pour se rassurer», a-t-il tranché en prononçant une peine de 6 mois de prison avec sursis.

(L'essentiel/pga)