Ils profitent d'un concours culinaire pour s'évader

Les deux hommes rentraient des épreuves finales d’un concours organisé à l’Institut Paul Bocuse d'Ecully (Rhône), lorsqu’ils ont faussé compagnie à leurs accompagnateurs du Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) dans la commune de Néronde (Loire). Présentés comme «deux délinquants de droit commun, âgés d’une vingtaine d’années et libérables en 2022 et 2023», ils ont «profité d’un arrêt aux toilettes sur l’aire d’autoroute de la Loire, en bordure de l'A89, pour s’enfuir à bord d’une voiture volée sur place», a déclaré Abdelkrim Grini, le procureur de la République de Roanne, confirmant une information du quotidien régionale Le Progrès.

Les deux détenus sont recherchés depuis samedi 17h par différentes unités locales de gendarmerie, ainsi que la brigade de recherches de Roanne. Les deux hommes bénéficiaient d’une permission de sortie du juge d’application des peines de Moulins qui les suit dans le cadre de la préparation de leur réinsertion professionnelle, précise-t-on de même source. Ils faisaient partie, avec des détenus du centre pénitentiaire de Riom (Puy-de-Dôme), et des maisons d’arrêt du Puy-en-Velay (Haute-Loire) et de Bonneville (Haute-Savoie), des finalistes du challenge culinaire inter-prisons lancé par le chef étoilé marseillais Michel Portos.

Ce concours vise à encourager les participants à poursuivre leur parcours d’insertion professionnelle en prison, en préparant le titre professionnel d’agent de restauration.

(L'essentiel/afp)