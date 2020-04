Un Lorrain a foncé sur des policiers près de Paris

Un automobiliste a blessé deux motards de la police, lundi, en les percutant volontairement en marge d'un contrôle routier à Colombes, près de Paris, et a invoqué «la situation» en Palestine dans ses premières déclarations après son interpellation. Dans sa voiture, les enquêteurs ont retrouvé un couteau et une «lettre expliquant son geste», a indiqué le parquet de Nanterre, sans donner plus de précisions.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) était dans la soirée en phase «d'observation» pour déterminer s'il allait se saisir de l'enquête. «L'enquête qui débute fera toute la lumière sur (les) motivations» du suspect, a promis le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner dans un tweet. Les faits se sont déroulés peu avant 17h40 lors d'un contrôle routier conjoint de la police nationale et de la police municipale de Colombes (Hauts-de-Seine) sur une avenue. Les deux motards étaient à l'arrêt en train de contrôler un véhicule quand une «BMW noire» qui arrivait en sens inverse s'est déportée sur la gauche pour venir les percuter, atteignant également une voiture de la police municipale qui se trouvait derrière eux.

Le suspect n'était pas fiché S

L'un des motards a été grièvement blessé à la tête, l'autre aux jambes et au bassin, selon le parquet. Tous deux ont été hospitalisés mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Une source policière avait initialement fait état d'un conducteur de scooter qui aurait pris la fuite pour échapper au contrôle, une version non confirmée par le parquet. Aussitôt interpellé par les policiers municipaux, le conducteur de la BMW, un Français de 29 ans habitant Colombes, a indiqué que son geste était «volontaire», selon des sources proches du dossier.

Selon une information confirmée à L'essentiel, l'individu, Youssef T., est né en 1990 à Lunéville, près de Nancy en Meurthe-et-Moselle. «Il a indiqué lors de son interpellation avoir regardé des vidéos sur la Palestine avant d'agir», a confirmé le parquet. Le suspect a été placé en garde à vue et était dans la soirée en cours d'audition. Le suspect n'a pas d'antécédents judiciaires récents, n'était «pas fiché S et était inconnu des services de renseignements».

(nc/L'essentiel/afp)