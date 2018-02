Relaxé, Jawad sortira de prison ce mercredi soir

Accusé d'avoir hébergé les terroristes du 13 novembre 2015, Jawad Bendaoud a été relaxé mercredi par le Tribunal correctionnel de Paris. Le parquet avait requis quatre ans de prison contre l'homme qui avait hébergé les jihadistes des attentats de Paris. Jawad Bendaoud, un délinquant multirécidiviste, était poursuivi pour recel de terroristes. Il a finalement été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris et sortira mercredi soir de prison.

«Il n’est pas prouvé que Jawad Bendaoud a fourni un hébergement à des terroristes», a déclaré la présidente Isabelle Prévost-Desprez. Jawad Bendaoud, qui était jugé depuis le 24 janvier pour «recel de malfaiteurs terroristes», a levé les bras, tapé sur l'épaule de gendarmes et embrassé son avocat à l'annonce du jugement. Le parquet fait appel de la relaxe, a-t-il indiqué peu après le verdict. Les attaques contre des bistrots et le Bataclan avaient fait 130 morts et 400 blessés.

Les deux autres co-accusés ont eux été condamnés. Youssef Aït-Boulahcen, un cousin d'Adbelhamid Abaaoud, l'organisateur présumé des attentats, écope de quatre ans de prison, dont trois ferme, pour non-dénonciation d'acte terroriste. Mohamed Soumah a quant à lui pris cinq ans de prison.

#Jawad Bendaoud sourit maintenant et lance des baisers à la salle, alors que la présidente vient d’annoncer sa relaxe. — Cindy Hubert (@Cindy_Hubert) 14 février 2018

« il n’est pas prouvé que #Jawad Bendaoud a fourni un hébergement à des terroristes. Monsieur Bendaoud vous êtes relaxé » cc @LCI — Aurélie Sarrot (@aureliesarrot) 14 février 2018

Récapitualtif du jugement de la 16e chambre du tribunal correctionnel: #Jawad Bendaoud est relaxé.

Mohamed Soumah est condamné à 5 ans d'emprisonnement.

Youssef Aït Boulahcen est condamné à 4 ans de prison, dont un avec sursis. — Charlotte Piret (@ChPiret) 14 février 2018

+++ Plus d'informations dans quelques minutes +++

(L'essentiel/AFP)