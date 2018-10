«Un soulagement» pour la famille d'Aurélie Fouquet

Redoine Faïd a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi à Creil, au nord de Paris, aux alentours de 4h du matin. L'interpellation, dans la ville où il a grandi, s'est déroulée sans incident, selon une source proche de l'enquête. «C'est un grand soulagement de le savoir rattrapé, et surtout que ça se soit fait sans violence, sans heurts», a confié Elisabeth Fouquet au micro d'Europe 1. «Il va regagner la prison, lieu qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et j'espère que ce sera de manière définitive, pour qu'il purge sa peine».

En avril dernier, Redoine Faïd a été condamné en appel à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris pour la mort de sa fille, Aurélie Fouquet. La jeune policière municipale de 26 ans, avait été tuée, en 2010, à Villiers-sur-Marne, par les tirs d'un groupe de braqueurs dont Faïd a été considéré comme «l'organisateur».

Depuis la spectaculaire évasion du célèbre braqueur le 1er juillet, «c'était très compliqué parce que vous vous levez chaque matin en disant c'est pour aujourd'hui, vous attendez, et puis le temps s'égraine et puis c'est l'incertitude qui gagne», raconte la mère de la policière, avant de souligner l'efficacité des forces de l'ordre: «Nous avions tous confiance».

Aurélie avait un petit garçon qui a aujourd'hui 9 ans. «On répond à ses questions», a expliqué sa grand-mère. «Nous sommes restés très proches et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et sans ça, je me demande ce qu'aurait été notre vie».

(mc/L'essentiel)