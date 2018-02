«Et si Jérôme Cahuzac se flingue en taule?»

La cour d'appel de Paris rendra le 15 mai sa décision concernant le brillant ministre devenu un paria de la République, à l'origine du plus retentissant scandale du quinquennat de François Hollande. Mardi, l'avocat général a requis la «confirmation» de la condamnation à trois ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité contre le ministre menteur qui avait un compte caché à l'étranger. Une faute qui avait «durement rompu l'équilibre social», selon l'accusation. Un scandale qui avait choqué l'opinion et abouti à la création d'un parquet national financier (PNF) et d'une agence anticorruption.

Une confirmation du jugement enverrait Jérôme Cahuzac, 65 ans, derrière les barreaux. Alors qu'une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement ouvrirait la possibilité d'un aménagement de peine. C'est tout l'enjeu de ce second procès. Dès le premier jour, Jérôme Cahuzac reconnaît sa faute, concède un déni persistant et confie sa «peur d'aller en prison». Encore sous le choc de son bannissement, l'ancien chirurgien, qui vit la plupart du temps en Corse, rappelle qu'il a rapatrié les plus de 600 000 euros cachés en Suisse puis à Singapour, remboursé le fisc et vu sa vie «détruite».

«Je vous supplie de ne pas l'envoyer en prison»

Est-ce une peine suffisante? «La juste peine c'est celle qui (...) n'accable pas plus que nécessaire un homme cassé, fracassé, celle qui permet le rachat, celle qui autorise un avenir», a plaidé son avocat historique et ami, Jean-Alain Michel. «Et s'il se flingue en taule?», demande Éric Dupond-Moretti, tout en se défendant de tout «chantage» à la cour. Il décrit un Cahuzac perdu, qui erre «des heures» dans son cabinet d'avocat et dont «les secrétaires ne savent plus quoi faire».

«Je ne demande pas la lune. Je suggère même d'aggraver la peine, mais je vous supplie de ne pas l'envoyer en prison», a-t-il insisté. «Bien sûr il est indispensable de faire de la morale, de la morale publique», a estimé l'avocat, tout en appelant au sens des «proportions», citant une série de décisions récentes ne condamnant des fraudeurs du fisc qu'à de la prison avec sursis. «On rend un hommage national à une de nos vedettes qui a cherché toute sa vie à changer de pays pour payer moins d'impôt», dit-il, en référence au chanteur Johnny Hallyday. Il s'étonne aussi que l'héritière de l'empire cosmétique L'Oréal, Liliane Bettencourt, n'ait pas été poursuivie bien qu'ayant reconnu une évasion fiscale.



(L'essentiel/AFP)