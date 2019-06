Agressée, Sam «ne se raidira pas» les cheveux

La scène s'est déroulée sur une terrasse de café, lundi. Tranquillement attablée, Sam, chanteuse du groupe Shaka Ponk, a subi une agression pour le moins inhabituelle. Un homme assez costaud a tenté de lui arracher ses cheveux, croyant à une perruque. L'artiste s'est confiée dans un long post Instagram au langage fleuri, évoquant une attaque raciste.

«J'e****** tous ceux qui ont un problème avec ma négritude. J'e****** tous ceux qui ont un problème avec la différence. Je ne rentrerai jamais dans vos rangs. Je ne me raidirai pas les cheveux, ni mettrai un voile pour avoir l'air "normale"». Des mots bruts et forts, qui font écho aux nombreuses moqueries subies par Samaha Sam: «Ils rient de mes cheveux, gueulent "c’est les Jackson Five" en riant fort, se moquent, me traitent parfois de singe».

Un racisme ordinaire, trop souvent pris à la légère, selon la chanteuse, comme ce fut le cas lundi: «Ça a fait rire quelques personnes. Moi tu me touches pas, personne ne me touche. Heureusement que je peux me défendre, car on peut difficilement compter sur les gens pour réagir».

(th/L'essentiel)