Emmanuel Macron va supprimer l'ENA

Le président français Emmanuel Macron va présenter jeudi une réforme de la haute fonction publique, qui devrait comprendre le remplacement de la prestigieuse École nationale d’administration (ENA), chargée de former les hauts fonctionnaires, par une nouvelle école plus ouverte à la diversité.

Le chef de l’État doit s’exprimer en visioconférence dans l’après-midi devant plusieurs centaines de hauts fonctionnaires, à l’occasion de la Convention managériale de l’État organisée par le gouvernement qui réunira préfets, ambassadeurs, chefs d’administration centrale ou recteurs, a indiqué l’Élysée.

Il devrait reparler de sa promesse faite le 25 avril 2019 de supprimer l’ENA, créée en 1945 par le général de Gaulle. Il pourrait annoncer son remplacement par une nouvelle école afin de diversifier son recrutement, son enseignement et le mode de classement des élèves, selon une source proche de l’exécutif.

Installée à Strasbourg, l’ENA a formé quatre des six derniers chefs de l’État, dont l’actuel locataire de l’Élysée, mais aussi nombre de ministres, de fonctionnaires et de dirigeants des grands groupes français. Fabrique des élites françaises, elle est cependant accusée par ses détracteurs de favoriser l’entre-soi d’une classe dirigeante déconnectée du peuple. L’ENA a été fortement critiquée pendant la crise des «gilets jaunes» pour sa formation d’élites «hors sol».

Promouvoir «l’égalité des chances»

Le 11 février lors d’un déplacement à Nantes, Emmanuel Macron avait insisté sur la nécessité d’ouvrir les voies d’accès à de prestigieuses écoles de l’administration à des jeunes d’origine modeste afin que plus «aucun gamin dans notre République ne se dise "ce n’est pas pour moi"». Il avait alors dressé un constat sombre de «l’ascenseur social» français, qui «fonctionne moins bien qu’il y a 50 ans» car la mobilité «est très faible».

La diversité dans la fonction publique est l’un des piliers de l’agenda en faveur de «l’égalité des chances» que le président français cherche depuis plusieurs mois à promouvoir en profitant des rares espaces laissés dans le débat public par la crise du Covid-19.

Au cours de la Convention managériale de l’État, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de Transformation et de la Fonction publique Amélie de Montchalin présenteront les grands axes de l’ordonnance sur la réforme qui doit être adoptée avant le 7 juin. Son objectif est «d’offrir aux Français un service public plus proche, plus efficace, plus transparent et plus bienveillant», a expliqué l’Élysée.

(L'essentiel/AFP)