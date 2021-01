Des malfrats repartent avec 20 à 30 kilos d'or

Entre 20 et 30 kilos d'or: c'est le butin dérobé par des malfaiteurs, jeudi matin dans l'agglomération lyonnaise, après avoir contraint le patron d'une entreprise spécialisée à vider ses coffres pour obtenir la libération de son fils pris en otage, selon le parquet. Au cours actuel de l'or, le montant du butin se situe entre 980 000 et 1,4 million d'euros. Vers 4h du matin, cinq individus armés et cagoulés ont fait irruption à Bessenay (Rhône) au domicile du responsable d'une société spécialisée dans le reconditionnement d'or.

Là, «le chef d'entreprise, son fils et la petite amie de celui-ci étaient violentés par les malfaiteurs», qui exigeaient ensuite du père de famille qu'il leur remette de l'or afin de libérer les deux autres otages, indique la même source. L'entrepreneur se rendait alors à son entreprise située à Limonest, aux portes de Lyon, afin de récupérer «entre 20 et 30 kilos d'or», et se rendait à un endroit désigné par les malfaiteurs où avait lieu la remise. Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite.

Le fils du gérant et sa petite amie étaient retrouvés un peu plus tard au Parc de Miribel-Jonage, au nord-ouest de la ville, contrairement aux malfrats qui sont activement recherchés depuis. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Lyon, des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, en vue de faciliter la commission d'un crime, et association de malfaiteurs.

(L'essentiel/afp)