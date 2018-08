Les deux parties parlent de légitime défense

Arrêtés mercredi en fin d'après-midi après s'être battus dans le hall 1 du terminal ouest de l'aéroport d'Orly, à Paris, les rappeurs Booba et Kaaris étaient toujours en garde à vue jeudi. Les deux artistes ont cependant pu s'exprimer sur les événements par la voix de leur avocat.

Tant Kaaris, 38 ans, que Booba, 41 ans, évoquent un état de légitime défense. Selon Me Derambarsh, conseil de Kaaris, c'est Booba qui est venu vers son client et l'a provoqué en l'insultant lui, puis sa famille. «Lorsque Kaaris s'est levé, des proches de Booba se sont alors rués sur lui pour le frapper. C'est clairement une agression contre mon client. Il était en situation de légitime défense et les vidéos le prouvent», a déclaré l'avocat au Parisien.

13 personnes en garde à vue

La version du défenseur de Booba est évidemment bien différente. D'après Me Le Bras, c'est «un groupe d'individus comprenant le rappeur Kaaris qui s'en est pris à Booba qui était sur le point d'embarquer. Il est clair sur les vidéos que ce groupe est arrivé de façon agressive et déterminée et a tenté de l'encercler. A partir de ce moment-là seulement, Booba et ses accompagnateurs se sont défendus jusqu'à disperser ce groupe d'agresseur», a assuré l'homme de loi.

Mercredi, Booba et Kaaris étaient à l'aéroport d'Orly afin de prendre un vol pour Barcelone où ils devaient se produire le soir-même, chacun dans un lieu différent. Pour des raisons qu'il reste encore à déterminer, les deux rappeurs et leurs accompagnateurs se sont violemment bagarrés, détruisant des bouteilles d'alcool et de parfum d'une boutique. Treize personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

