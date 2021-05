La photo de l'ex-​​militaire en fuite diffusée

La traque se poursuit lundi en Dordogne pour retrouver un ancien militaire lourdement armé, quatre fois condamné pour violences conjugales, et réfugié depuis plus de 24 heures dans une forêt cernée par les forces de l'ordre au Lardin-Saint-Lazare. La gendarmerie de Dordogne a diffusé en fin de matinée sur les réseaux sociaux un appel à témoins avec la photo de Terry Dupin, né le 14 avril 1992, cheveux rasés sur les côtés et longue barbe, avec comme mention «individu dangereux».

«Cette nuit, on a continué les ratissages avec les outils que l’on peut utiliser la nuit et nous continuons sur la même stratégie pour toute la journée. On travaille de manière très méthodique, systématique», a précisé à la presse lundi matin le préfet de Dordogne Frédéric Périssat.

Traque d'un homme armé en Dordogne : "Notre préoccupation est d'éviter qu'il y ait des échanges de feu", explique le préfet de Dordogne, Frédéric Périssat



Depuis dimanche, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de débusquer cet homme de 29 ans, réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d'accès, de quelque 4 km2.

L'ex-militaire, qui a été dans l'armée de 2011 à 2016, et a appartenu au régiment d’infanterie de Brive, dispose «d'une arme de grande chasse, une arme puissante et qui est effectivement une arme dangereuse», avait précisé dimanche à la presse le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine.

Le drame avait commencé dans la nuit de samedi à dimanche: cet homme déjà condamné quatre fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne, mère de ses trois enfants, se présente au domicile de cette dernière. Il commet des violences sur celle-ci et tire sur son nouveau compagnon, sans l'atteindre, selon la gendarmerie.

