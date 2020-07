Meurtre d'une femme, son mari en garde-​​à-​​vue

Le conjoint, né en 1980 et principal suspect, a été interpellé «cet après-midi sans difficulté», a précisé mercredi le parquet, qui avait plus tôt dans la journée indiqué «activement» rechercher l'homme «en fuite». Selon les constatations médicales, la victime a succombé à plusieurs coups de couteau. Une enquête a été immédiatement ouverte sous le chef d’homicide volontaire et confiée à la sûreté départementale de Lyon.

D'après une autre source proche de l'enquête, la jeune femme a été poignardée mardi vers 22h dans le hall de son immeuble situé à La Mulatière, par le suspect qui l'a traînée jusque chez elle et l'a égorgée. Le mari avait été déféré au parquet de Lyon le 25 juin à la suite d’une plainte déposée par la victime pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commises les 20 et 21 juin, a détaillé le parquet.

Suivi par une association

Il devait être jugé pour ces faits le 26 octobre. Dans l'attente, le mis en cause avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec la victime et de paraître au domicile de cette dernière, a encore expliqué le parquet. Depuis cette date, aucun incident ou manquement aux obligations du contrôle judiciaire n’avait été porté à la connaissance du parquet ou des services de police. La trentenaire bénéficiait depuis sa plainte d’un suivi par une association d’aide aux victimes.

Au moins 40 féminicides présumés ont été recensés depuis le début de l'année selon un décompte de l'AFP, qui avait relevé en 2019 au moins 126 cas de femmes tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.

