Un bateau de croisière s'échoue sur le Rhin

Le «Rhein Prinzessin» comptait à son bord 148 personnes, dont 37 membres d'équipage, en cours d'évacuation dans la matinée de mardi, ont indiqué les pompiers. «Aucun blessé n'est à déplorer», ont-ils précisé. Il naviguait vers l'Allemagne lorsqu'il s'est «enlisé et est sorti de son chenal de navigation» avant de s'échouer, ont indiqué les gendarmes.

Le bateau, long de 110 m pour 11 m de large, «s'est retrouvé bloqué dans un épi au niveau de la proue», selon les pompiers. Les épis, dont certains sont submergés, sont des ouvrages perpendiculaires installés sur les bord de cours d'eau. Différents moyens de gendarmerie, notamment la compagnie fluviale franco-allemande basée à Kehl (Allemagne) et la Wasserschutzpolizei (police fluviale) de Karlruhe ont été dépêchés sur place.

Vers 11 heures, les gendarmes et les secours s'affairaient encore à évacuer les passagers. Ces derniers devraient rejoindre l'Allemagne par autocar dans la journée. «Cela devrait prendre encore plusieurs heures», a-t-on précisé. «La cause de l'accident est en train d'être déterminée. On va voir si le bateau est apte à poursuivre sa route. Il va être tracté et on verra s'il n'y a toujours pas de voie d'eau», a-t-on indiqué de mêmes sources.

(L'essentiel/afp)