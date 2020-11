Un hommage national suite à l’attentat de Nice

Portant «les condoléances de la nation», le Premier ministre français Jean Castex a rendu hommage, samedi, aux victimes de l’attaque au couteau perpétrée dans la basilique de Nice, disant sa «compassion» et son «indignation» face à un ennemi «identifié», «l’islamisme radical». «C’est la France qui à chaque fois est visée et est la cible du terrorisme mais Nice aura payé un lourd tribut», a déclaré le Premier ministre, évoquant cet attentat et celui qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016.

«Le 29 octobre, un terroriste a volé trois vies au coeur même d’une église», s’est ému Jean Castex en évoquant une «profanation». «Le terrorisme s’en prend à ce que nous sommes, à ce qui fait notre identité, à notre liberté, à notre culture et enfin à nos vies. L’ennemi, nous le connaissons, non seulement il est identifié, mais il a un nom, c’est l’islamisme radical», a encore déclaré le chef du gouvernement, qui a remis aux victimes à titre posthume la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme.

La cérémonie s’est déroulée en présence de trois autres membres du gouvernement, de l’ancien président Nicolas Sarkozy ou encore du président LR du Sénat Gérard Larcher. Peu avant 10h30, sous un grand soleil, la Marseillaise a résonné sur la colline du château, un parc dominant la ville et sa baie méditerranéenne, symbole fort de résistance à Nice.

(L'essentiel/afp)