80 magasins des Champs-​​Élysées ont été saccagés

Au total, 80 enseignes ont été touchées, dont une vingtaine pillées ou victimes de départs d'incendie lors du saccage samedi des Champs-Élysées, ont estimé dimanche les commerçants de la célèbre avenue, qui veulent être reçus par le Premier ministre français Édouard Philippe. «Il y a eu un déferlement de violence, on se remet du chaos. On tente de rassurer les salariés, et puis on pense aux habitants bien sûr», a dit Jean-Noël Reinhardt, président du Comité Champs-Élysées, une association de promotion qui revendique 180 adhérents, en grande partie des commerces.

«On a demandé un rendez-vous au Premier ministre, pour lui faire part de notre exaspération et lui présenter nos doléances. Il faut que les pouvoirs publics mettent un terme à cette situation», a-t-il réclamé. «En cumulé, on a eu 35 samedis et dimanche marqués par des perturbations», a-t-il compté. Samedi, l'acte 18 de la mobilisation des «gilets jaunes» a été marquée par une flambée de violences à Paris, et en particulier sur les Champs-Élysées, théâtre d'affrontements, de pillages et de départs de feu.

Parmi les boutiques et commerces les plus touchés: la brasserie huppée le Fouquet's, des enseignes de prêt-à-porter (Celio, Lacoste, Hugo Boss), le chocolatier Jeff de Bruges, mais aussi le magasin du fabricant chinois de smartphones Xiaomi, inauguré mi-janvier, ainsi que des kiosques à journaux. «Trop c'est trop. Et ce samedi était le samedi de trop!», a tempêté pour sa part Bernard Stalter, président de CMA France, réseau national des chambres de métiers et de l'artisanat.

(L'essentiel/afp)