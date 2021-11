200 naufragés de la neige ont vécu un cauchemar

Près de 200 personnes ont été hébergées dans la nuit de dimanche à lundi dans le Haut-Forez après la fermeture de l’autoroute A89 à hauteur de Thiers (Puy-de-Dôme) en raison de la neige, ont indiqué les pompiers de la Loire lundi matin.

Quelque 150 personnes ont été accueillies dans la salle des fêtes de la commune des Salles, et une quinzaine d’autres dans celle de Noirétable, dans le nord-ouest de la Loire.

L'intensité des chutes de neige et le manque d'équipement de certains véhicules ont provoqué une perturbation majeure du trafic sur @A89Trafic. #VINCIAutoroutes et les forces de l'ordre mettent tout en œuvre pour permettre le passage des déneigeuses et rétablir la circulation. pic.twitter.com/WOPOelyntU