Pneu crevé, sans pare-​​chocs et... sans permis

Sa voiture a tapé dans l’œil de la gendarmerie française. Non pas à cause de sa carrosserie, mais plutôt de son piteux état. L’auto, conduite par un quadragénaire à Seynod, non loin d’Annecy, avait un pneu crevé et était sans pare-chocs arrière. Les forces de l’ordre ont donc arrêté le véhicule pour constater que son conducteur roulait sans permis de conduire. Interrogé, il a affirmé aux gendarmes n’avoir eu d’autre choix que de prendre le volant pour rejoindre son domicile.

Selon Le Dauphiné libéré, l’homme, qui a été amendé à hauteur de 640 euros, a dû laisser sa voiture sur place. Il devra passer devant la justice pour conduite sans permis.

(L'essentiel/mpo)