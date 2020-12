Cinq morts dans un crash d'hélicoptère de secours

Crash d'hélicoptère en Savoie: "Cinq personnes décédées", le pilote "en urgence absolue" (préfet) pic.twitter.com/67fiSsRLdN — BFMTV (@BFMTV) December 8, 2020

L'hélicoptère, un Airbus EC135 de la compagnie privée Service aérien français (SAF), s'est écrasé vers 19h avec à son bord quatre de ses employés et deux secouristes de la CRS Alpes sur la commune de Bonvillard, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Albertville, a indiqué la préfecture. «Le bilan est lourd», a annoncé devant la presse à Albertville le préfet de Savoie Pascal Bolot, déplorant un «accident dramatique» dans lequel seul le pilote avait survécu mais était grièvement touché.

Mardi soir avant minuit, ce dernier se trouvait en état d'urgence absolue, porté par des militaires en montagne «dans des conditions particulièrement difficiles» pour être acheminé vers un hôpital, a-t-il ajouté. «Compte tenu du brouillard, une intervention terrestre a été diligentée dans les mêmes délais, de façon à pouvoir retrouver le plus rapidement possible des rescapés», a-t-il ajouté. Le préfet, qui n'a pas avancé d'hypothèse sur les raisons de l'accident, a indiqué qu'une enquête avait immédiatement été ouverte par la procureure d'Albertville Anne Gaches.

Zone difficile d'accès

La gendarmerie a rapporté de son côté que l’accident était survenu sur une façade boisée du massif du Grand Arc à un moment où les conditions météorologiques étaient difficiles. La zone de l’accident est enneigée avec en ce moment plus de 40 centimètres sur place. Une quinzaine de personnes étaient encore engagées sur le terrain dans une caravane terrestre pour évacuer le pilote tard mardi soir.

Le pilote qui a pu donner l'alerte en communiquant avec sa société. «A partir de ce moment là, nous avons eu la certitude du crash et qu’il y avait au moins un survivant», a indiqué M. Bolot. «Le contact a été maintenu à plusieurs reprises avec le pilote. Les militaires du PGHM qui se sont rapprochés grâce à un héliportage et à un hélitreuillage ont terminé leur mission à pied, ont fouillé la zone (...) et ont pu trouver le pilote à 21h15», a-t-il poursuivi.

Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques. Ce soir en Savoie, 3 membres du Secours aérien français et 2 CRS Alpes ont succombé à un crash d’hélicoptère. Une personne, blessée, se bat pour vivre. Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2020

«Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques», a rapidement réagi sur Twitter le président Emmanuel Macron dans un hommage aux secouristes décédés. «Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français», a-t-il ajouté, alors que le Premier ministre Jean Castex s'est «incliné devant la douleur de leurs proches, de leurs camarades de la CRS Alpes, et de tous les membres du secours aérien français». Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait sur place mercredi.

Egalement sur Twitter, le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête, et prépare l'envoi d'une mission sur place. Le groupe SAF (anciennement Secours aérien français) est une entreprise privée créée en 1979. Elle possède une quarantaine d'hélicoptères et intervient dans toutes les Alpes, à Paris et dans le Sud-Ouest.

Ses 300 employés effectuent des évacuations sanitaires et du secours sur piste dans les stations de ski, du transport de matériel et de marchandises en montagne, ainsi que des activités de tourisme. Elle intervient aussi dans la lutte contre les incendies avec des appareils bombardiers d'eau.

(L'essentiel/afp)