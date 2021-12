Une rumeur dit que Brigitte Macron est un homme

Face à la montée de rumeurs transphobes, Brigitte #Macron va porter plainte https://t.co/r2Jq07b9Dv pic.twitter.com/nOAybYUvTC — LCI (@LCI) December 20, 2021

Le hashtag #JeanMichelTrogneux est en «trending topic» sur Twitter depuis plusieurs jours. Derrière ce nom se cache en réalité une vraie rumeur transphobe lancée sur Brigitte Macron. D'après cette fausse information, l'épouse du président français serait née homme et s'appellerait en réalité Jean-Michel Trogneux. Rappelons que Trogneux est le nom de jeune fille de la «première dame».

La «fake news» s'est rapidement répandue, et Brigitte Macron a décidé de porter plainte, a indiqué son avocat à la presse française. Selon les investigations effectuées, cette théorie mensongère est le fruit d'un article paru en septembre dans le média d'extrême droite «Faits et documents». Une certaine Natacha Rey, pseudo-journaliste «qui témoigne d’une haine constante pour le couple Macron», est à l’origine de la rumeur, rapporte Libération.

Elle a ensuite été relayée par des personnes opposées à la politique sanitaire du gouvernement français et plus généralement par des comptes de gilets jaunes et des adeptes des thèses complotistes et identitaires.

