Un candidat d'une émission de télé a été tué

Les fidèles spectateurs de l'émission «Les 12 coups de Midi» animée sur TF1 par Jean-Luc Reichmann se souviennent de son visage. Bastien Payet a perdu la vie à l'âge de 23 ans, après une rixe dans les rues de Reims, dans la nuit de vendredi à samedi.

D'après les premiers éléments, lui et ses amis se seraient opposés à trois étudiants, suite à des insultes visant les filles qui accompagnaient l'ancien candidat.

Ce dernier aurait ensuite été roué de coups de pieds et de coups de poings à la tête par ses agresseurs. Une agression d'une telle violence que le jeune homme n'a pas survécu. Transporté à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Les trois suspects ont été mis en examen, alors que les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.

1/2 J'ai des frissons, des pleurs et des sanglots

Toi Bastien, le roi de la poésie et des mots

Toi, le candidat qui a su émouvoir sans jamais choir...

Maintenant tu n'es plus

Et les mots, je ne les trouve plus

Les larmes coulent sans discontinuer #Les12coupsdemidi#Bastien