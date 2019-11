Il oublie son GSM... plein d'images pédophiles

Un quadragénaire lyonnais a été arrêté par la police, après avoir oublié son GSM dans le bus, rapportent nos confrères du Progrès. L'appareil a été retrouvé par un autre passager, qui a été horrifié en voyant l'écran d'accueil du téléphone. Il l'a immédiatement apporté à la police.

Les agents ont alors fouillé le smartphone et y ont découvert des milliers d'images pornographiques de petites filles. Le propriétaire du téléphone, un fonctionnaire célibataire, a immédiatement été arrêté et est comparu au tribunal, où il a fondu en larmes. «Il sait qu'il doit se faire soigner», a indiqué son avocate, qui souligne que son client n'est jamais passé à l'acte et ne présente pas de danger immédiat.

La cour a ordonné une expertise psychiatrique et a placé l'accusé sous contrôle judiciaire. Le verdict doit être prononcé le 13 décembre.

(L'essentiel)