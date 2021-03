Génocide au Rwanda: la France a «failli»

La politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, menée par un président et son entourage «aveuglés idéologiquement», a été une «faillite» et elle porte des responsabilités «accablantes» dans le génocide des Tutsi, selon un rapport cinglant d’historiens remis vendredi à Emmanuel Macron. Kigali a salué «un pas important vers une compréhension commune du rôle de la France». Ce rapport «marque une avancée considérable» pour comprendre l’engagement français au Rwanda, a estimé le chef de l’État français.

La France, où se sont installées plusieurs personnes suspectées d’avoir des responsabilités dans le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, «poursuivra ses efforts» contre les responsables de génocides, ajoute-t-il. Le président français a indiqué espérer que la publication de ce rapport permettrait un rapprochement «irréversible» avec Kigali. Même si les relations entre les deux pays se sont détendues avec l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron en 2017, le rôle de la France au Rwanda reste un sujet explosif depuis plus de 25 ans.

Ce rapport de plus de 1 000 pages, fruit de deux années d’analyse des archives françaises, dresse un bilan sans concession de l’implication militaire et politique de Paris, tout en écartant la «complicité» de génocide longtemps dénoncée par Kigali. Un bémol qui n’a pas échappé à Hubert Védrine, secrétaire général de la présidence française au moment du génocide, qui a salué «l’honnêteté» du rapport et souligné qu’il «écarte toute complicité de la France».

Soutien au régime

Présente au Rwanda depuis que ce pays des Grands Lacs a pris son indépendance de la Belgique, la France «est demeurée aveugle face à la préparation» du génocide des Tutsi du Rwanda de 1994 et porte des «responsabilités lourdes et accablantes» dans la tragédie, assène dans ses conclusions la commission de 14 historiens présidée par Vincent Duclert, mise en place en 2019 par le président Emmanuel Macron.

Les historiens reviennent sur l’engagement français durant ces quatre années décisives, au cours desquelles s’est mise en place la dérive génocidaire du régime hutu, pour aboutir à la tragédie de 1994: quelque 800 000 personnes, majoritairement tutsi, exterminées dans des conditions abominables entre avril et juillet.

Télégrammes diplomatiques, notes confidentielles et lettres à l’appui, le rapport dessine une politique africaine décidée au sommet par le président socialiste de l’époque, François Mitterrand, et son cercle proche, un entourage motivé par des «constructions idéologiques» ou la volonté de ne pas déplaire au chef de l’État.

Il raconte des décideurs «enfermés» dans une grille de lecture «ethniciste» post-coloniale et décidés à apporter, contre vents et marées, un soutien quasi «inconditionnel» au régime «raciste, corrompu et violent» du président rwandais Juvénal Habyarimana, face à une rébellion tutsi considérée comme téléguidée depuis l’Ouganda anglophone.

Livraison d’armes

«Cet alignement sur le pouvoir rwandais procède d’une volonté du chef de l’État et de la présidence de la République», écrivent les quatorze historiens de la Commission, en insistant sur «la relation forte, personnelle et directe» qu’entretenait François Mitterrand avec le président hutu Juvénal Habyarimana.

Cette relation, doublée d’une obsession de faire du Rwanda un territoire de défense de la francophonie face aux rebelles tutsi réfugiés en Ouganda a justifié «la livraison en quantités considérables d’armes et de munitions au régime d’Habyarimana, tout comme l’implication très grande des militaires français dans la formation des Forces armées rwandaises» gouvernementales.

(L'essentiel/AFP)