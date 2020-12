Le gagnant des 200 millions d'euros va aider les hôpitaux

#EuroMillions Le gagnant du jackpot de 200 millions d’euros veut aider les hôpitaux. Il a ainsi prévu de créer une fondation et faire des dons aux établissements hospitaliershttps://t.co/6VUXeZb6Rb pic.twitter.com/toGDtTJnQJ — Le Parisien (@le_Parisien) December 22, 2020

Selon Le Parisien, le gagnant du jackpot de l'EuroMillions, le 11 décembre dernier, a récupéré son gain et a une idée bien précise sur la façon dont il va dépenser ses 200 millions d'euros, soit le plus gros gain de l'histoire du jeu. L'homme, un retraité qui vit dans le sud de la France, a l'intention de créer sa propre fondation pour venir en aide aux hôpitaux, touchés par la crise du Covid.

La FDJ a fourni quelques précisions sur le profil du lauréat. Joueur occasionnel, il avait créé son compte sur Internet en mars et jouait avant cela dans un point de vente. Il ne tentait sa chance que lors des jackpots exceptionnels. Sa stratégie? Combiner numéros fétiches et numéros aléatoires. «Quand l'argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n'ont pas de chance. Sinon, ça n'a pas de sens», a-t-il déclaré.

Pour rappel, lors du tirage historique du 11 décembre dernier, ce parieur avait coché les cinq bons numéros (6, 9, 13, 24, 41) et les deux bonnes étoiles (3 et 12). Il avait une chance sur un peu plus de 140 millions de trouver la bonne combinaison...

(pp/L'essentiel)