«Je vais t'envoyer à Ouagadougou, tu vas voir»

L'ancien secrétaire d’État, Jean-Vincent Placé, a été placé en garde à vue dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir été arrêté en état d'ébriété à la sortie d'un bar à Paris, selon plusieurs médias français qui relatent l'affaire jeudi. Il a été interpellé à la sortie d'un bar parisien avec une alcoolémie de près de 2,5 grammes d'alcool dans le sang. Jean-Vincent Placé aurait d'abord insulté une cliente qui aurait refusé de danser avec lui. Puis il aurait proféré des insultes à caractère raciste au videur qui tentait de le mettre dehors.

«Jean-Vincent Placé était accompagné d'un sénateur. Ils étaient un peu ivres et ils ont pris à partie trois jeunes filles de 19, 18 et 17 ans je crois. L'ex-secrétaire d'État a proposé des services à la jeune fille de 18 ans pour savoir si c'était possible de danser avec son ami et qu'il acceptait de la payer», a déclaré Vladimir, le portier du bar, au micro de RTL.

«Tocards»

«La petite elle était choquée. Elle m'a dit, «il m'a pris pour une pute lui ou quoi». À ce moment-là, Vladimir décide d'intervenir. Et là, le mec, quand je suis intervenu, il a dit: «On n'est pas au Maghreb ici, je vais t'envoyer à Ouagadougou dès le premier vol». Il m'a raconté des conneries comme cela. C'est ignoble», conclut-il.

L'agent de sécurité a ensuite fait appel à des policiers de la BAC, qui passaient par là. Vincent Placé se serait montré insultant, les traitant notamment de «tocards». «Tu ne sais pas qui je suis», aurait-t-il martelé, devant de nombreux témoins. Selon les information de Europe 1, il se trouvait toujours en cellule de dégrisement à midi et n'avait pas pu être interrogé. Jean-Vincent Placé, 50 ans, a été secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification de février 2016 à mai 2017. Il n'exerce plus de fonction politique depuis 2017.

(L'essentiel/afp)