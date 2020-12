«Peut-​​être que je ne pourrai pas être candidat en 2022»

«Si je me mets dans la situation d'être un candidat, je ne prendrai plus les bonnes décisions», a déclaré le président dans un entretien au média en ligne Brut. «Ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu», a-t-il ajouté.

«Et peut-être que je ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrai faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat», a affirmé le chef de l’État.

«Je n'exclus rien», a ajouté Emmanuel Macron, plus jeune président de la Ve République, élu en mai 2017 à l'âge de 39 ans. «Certains commencent leur campagne un an demi avant, moi je suis dans l'action et la conviction». Les principaux candidats à l’Élysée officiellement déclarés sont le chef de file de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et la présidente du Rassemblement national Marine Le Pen.

(L'essentiel/afp)