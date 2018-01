Le curé qui avait détourné 700 000 euros est mort

L'abbé René Heuillet est mort dans une maison de retraite médicalisée où «il ne s'alimentait plus», explique son avocate Karine Briene, selon laquelle le curé «se laissait mourir». «Toute cette histoire l'a beaucoup affecté, moralement ça l'a miné, et ça l'a fait plonger», a rapporté Me Briene. Le prêtre avait reconnu avoir encaissé personnellement, pendant deux décennies, quelque 655 000 euros de dons et d'offrandes et 106 000 euros de bénéfices des ventes de bougies votives.

Selon le diocèse, il surfacturait les enterrements, faisait payer les baptêmes normalement gratuits et réclamait «une enveloppe pour la catéchèse». Au procès, en janvier 2016, son avocate avait plaidé une «peur de manquer». Pour le diocèse, l'abbé avait «trompé ses vœux» de pauvreté et montré le comportement «obsessionnel d'un avare».

Les héritiers poursuivis

L'affaire avait été découverte peu après son départ à la retraite en mars 2013, lorsque son successeur a retrouvé une importante somme d'argent dans la sacristie. Quelque 666 246 euros avaient été retrouvés sur ses 18 comptes bancaires, qu'il avait été condamné à restituer au diocèse de Pamiers (Ariège), partie civile.

L'octogénaire, condamné en première instance à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende, avait interjeté appel et la cour d'appel de Toulouse devait rendre son arrêt le 16 janvier. La cour prononcera sans doute, «à ce moment-là, la fin de l'action publique», a poursuivi l'avocate, qui précise que la procédure se poursuivra en revanche devant la juridiction civile, avec les héritiers de l'homme d'église.

