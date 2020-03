La France confinée, les frontières de l'UE fermées

Emmanuel Macron a annoncé des «déplacements fortement réduits pour 15 jours au moins» pour «limiter au maximum les contacts» et lutter contre l'expansion du coronavirus en France, lundi soir lors de son allocution télévisée.

Il ne sera ainsi plus possible de «retrouver ses amis ou aller au parc», et «seuls doivent demeurer les transports absolument nécessaires», «pour se soigner», faire ses courses ou encore «aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible», a détaillé le chef de l’État. «Toute infraction à ces règles sera sanctionnée», a-t-il déclaré.

«Nous sommes en guerre» a plusieurs fois répété le président français. Les élections municipales sont reportées, toutes les réformes sont suspendues, y compris la réforme des retraites. Un hôpital der santé des armées sera mis en place en Alsace. Des hôtels et taxis pourront être réquisitionnés pour le personnel soignant.

Emmanuel Macron a également annoncé la fermeture des frontières extérieures européennes. Une décision qui a été prise au niveau de l'Union européenne.

(L'essentiel)