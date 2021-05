Giflée car elle était en train d'allaiter son fils en public

Difficile de se remettre d'une telle violence pour Maÿlis et son fils Nino, âgé de 6 mois. «Depuis, je n’ai plus une seule goutte de lait, plus rien». Le petit Nino serait également stressé et aurait la nuque bloquée, a expliqué la jeune maman dans une vidéo pour la plateforme Doctissimo, durant laquelle elle se confie sur son agression.

Les faits se sont produits quelques jours plus tôt dans un point relais de Bordeaux, où la maman, accompagnée de son fils, faisait la queue pour son colis. Le petit Nino se réveille et réclame le sein. «J'essaie de le faire patienter une dizaine de minutes, mais ça ne fonctionne pas, il a vraiment très faim», raconte Maÿlis. Portant un t-shirt d'allaitement «qui s'ouvre sur les côtés pour essayer vraiment de faire ça en toute discrétion», elle décide de lui donner le sein. «Et là en plus, vu qu'il y avait du monde, j'ai caché avec ma veste», poursuit-elle.

«Vous auriez dû faire ça chez vous»

«À peine la mise au sein faite, il y a une dame qui commence à hurler et qui me dit: "Vous n'avez pas honte?" (...) la dame hurlait, m'insultait, avant d'ajouter: "La nouvelle génération est là pour s'exhiber, vous êtes une maman, vous devez prévoir les repas de votre fils, vous auriez dû faire ça chez vous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça en public, c'est n'importe quoi"». En plus de l'insulter, la femme s'approchait de plus en plus de la maman. «Je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qu'il se passait, je me suis pris une gifle en pleine poire avec mon bébé dans les bras», confie Maÿlis.

Malgré la présence de nombreuses personnes dans le point relais, la jeune maman s'est sentie bien seule. «Le reste de la file a baissé la tête, a ignoré. Personne n'a réagi, vraiment personne». Pire, «la dame derrière elle l'a félicitée», dénonce-t-elle. Choquée, la jeune maman a repris ses lunettes tombées au sol, remis son fils dans la poussette et est rentrée chez elle, en pleurs. «J'aurais tellement aimé réagir mais avec un bébé dans les bras, vous voulez faire quoi?».

Une amie de Maÿlis, qui a assisté à la scène en direct en visio, décide de rapporter l'agression sur un groupe Facebook de la ville. Des milliers de réactions positives ont suivi, encourageant la jeune maman à porter plainte. Mais une fois devant la police, elle ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de la part des forces de l'ordre. «Je suis tombée face à un policier qui a pris ma plainte comme s'il avait autre chose à faire», explique-t-elle. «Il m'a quand même demandé à quel pourcentage précisément on voyait ma poitrine, je lui ai dit zéro (...) il m'a gentiment fait comprendre que c'était aussi de ma faute, que je l'avais un peu cherché». Pour la maman du petit Nino, «l'allaitement pose encore problème aujourd'hui, la femme est tellement sexualisée de nos jours».

(mm/L'essentiel)