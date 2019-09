Ophélie Winter est «recherchée» par la police

Il est au courant Alexandre ? mdrhttps://t.co/rYiA86rTLL https://t.co/rYiA86rTLL — Langlois Franck (@Chasseneige74) September 27, 2019

Le sort s'acharne sur Ophélie Winter. La chanteuse, qui vit actuellement une situation précaire, serait «activement recherchée par la police pour la protéger», a annoncé Cyril Hanouna dans «TPMP», jeudi 26 septembre 2019. «C'est assez grave, ils sont venus au studio nous demander où elle était. Ils pensaient qu'elle allait venir, je pense aussi que c'est pour ça qu'Ophélie n'est pas venue et qu'elle a préféré nous parler par téléphone», a précisé l'animateur.

Lundi 23 septembre, durant l'émission, l'artiste avait appelé Cyril pour lui expliquer ce qu'elle vivait. Ruinée et sans travail, la Française de 45 ans n'a désormais plus d'endroit où habiter. «Je décharge d'hôtel en hôtel. Je n'ai pas de domicile. Et je n'habite plus en France. Je dors à l'hôtel, c'est vachement dur. Mais voilà, tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent, t'es pas au top quoi! Je m'ennuie quoi», avait-elle raconté. En plus, selon Voici, sa Smart, dans laquelle il lui arrivait de dormir, a été enlevée par la fourrière.

Comme si cela ne suffisait pas, selon un enquêteur, un ex-compagnon d'Ophélie voudrait sa peau. «Le policier nous a dit: «Nous souhaitons la protéger, des éléments probants nous font penser que sa vie est vraiment en danger», a ajouté Cyril Hanouna. Ces menaces sont donc prises très au sérieux et un avis de recherche a même été placardé dans tous les commissariats de la région parisienne. «Si elle nous regarde, on pense fort à elle et on espère vraiment qu'elle est à l'abri, qu'elle est hors de danger», a conclu le présentateur, devant ses chroniqueurs choqués par cette nouvelle.

(L'essentiel/lja)