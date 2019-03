Un homme mis en examen pour avoir tué ses trois fils

Triple infanticide à #LaReunion : un père de famille tue ses trois garçons âgés de 3, 4 et 5 ans. Le drame s'est produit ce dimanche matin dans le quartier de la Rivière des Galets, au Port.

Regardez le reportage de @reunionla1ere ⤵️ pic.twitter.com/s3TVASXsSj — La1ere.fr (@la1ere) 24 mars 2019

Cette mise en examen est motivée par un message envoyé par l'homme à la mère des enfants, prévenant qu'il allait les tuer et mettre fin à ses jours. Les autopsies pratiquées lundi ont déterminé que le père de famille, âgé de 41 ans, a noyé ses fils de 2, 3 et 5 ans dans la baignoire de la maison familiale à la Rivière des Galets, un quartier populaire de la commune du Port (ouest de l'île). Seule la fille aînée, âgé de 9 ans, a échappé à la tuerie. Elle est parvenue à s'enfuir et à se réfugier chez un oncle résidant à proximité du lieu du drame.

L'auteur présumé des faits est hospitalisé à Saint-Denis depuis dimanche. Il souffre de lésions à la trachée après une tentative de suicide par pendaison. «Il sera placé en détention dès que son état le permettra», précise une source judiciaire. Le père et la mère étaient séparés depuis plusieurs semaines. La mère disait subir des violences de la part de son compagnon, selon la même source.

Des milliers de messages de condoléances

Début février, la mère et ses quatre enfants avaient quitté le domicile familial. Ils étaient hébergés à Bras-Panon (est), dans une structure d'accueil pour femmes battues. La mère avait accepté que les enfants aillent passer les deux semaines de vacances scolaires chez leur père. Si l'homme «était connu des services de police pour des délits routiers, il n'était pas connu pour des faits de violences sur ses enfants», avait indiqué dimanche le procureur de la République Eric Tuffery.

Ce drame a choqué La Réunion. Des milliers de messages de condoléances et de soutien à la famille des victimes ont été postés sur les réseaux sociaux. Une marche blanche en mémoire des trois jeunes garçons et contre les violences faites aux enfants est prévue le 13 avril au Port.

(L'essentiel/afp)