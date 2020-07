Clémence Botino, 23 ans, a «ressenti un mélange de peur et de panique» lorsqu’elle s’est retrouvée prise au piège au 4e étage de son immeuble en feu. Elle est restée coincée dans son appartement durant une heure, avant que les pompiers ne la délivrent par la grande échelle. «Heureusement, je n’ai pas été en contact avec le feu. Je ne voyais pas les flammes car je suis côté rue alors que l’incendie s’est déclaré côté cour. Mais je me demandais où le feu pouvait surgir. J’ai eu peur de ne pas revenir. On n’est pas préparé à cela!» a-t-elle raconté au Parisien.

L’incendie, qui a fait un mort et une douzaine de blessés, s’est déclenché durant la nuit. L’actuelle Miss France ne dormait pas encore. «J’ai entendu des cris et j’ai pensé que des voisins avaient un peu bu. J’ai ouvert la porte de mon appartement et j’ai vu cet énorme nuage de fumée. Prendre l’escalier était impossible. Je suis retournée chez moi et je me suis enfermée sur le balcon», a-t-elle détaillé. Si la jeune femme a tenu bon en attendant les pompiers, c’est grâce à ses voisins: «Ils ont essayé de me calmer. Le couple dont l’appartement est à la droite du mien me répétait: Clémence, ça va aller. Raconte-nous ta journée. Mon voisin du dessous m’a envoyé une serviette imbibée d’eau car je n’avais rien pour me couvrir le visage. Et la personne âgée qui vit au-dessus me rassurait aussi. Il y a eu une belle solidarité.»

Depuis lors, la Guadeloupéenne a pu retourner chercher des affaires à son domicile, complètement encrassé par la suie. «Je ne sais pas ce qui sera récupérable. J’ai pris ma couronne et l’écharpe de Miss France, dont il n’existe qu’un exemplaire. On verra si on peut la laver. Au pire, elle sera un peu plus foncée!» a-t-elle plaisanté.

(L'essentiel/jde)