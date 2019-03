Reichmann a «la rage» suite au scandale Quesada

C'est une réaction qui était attendue. Quelques heures après que Christian Quesada a été arrêté, écroué et mis en examen pour corruption de mineur, détention et diffusion d'images pédopornographiques, l'animateur des «12 coups de midi» sur TF1, Jean-Luc Reichmann, a réagi.

L'animateur, qui a côtoyé le superchampion pendant de nombreuses semaines, a utilisé Twitter pour faire part de sa colère. «Cette rage qui s'empare de moi aujourd'hui, plus que jamais, m'incite à continuer mes combats, dont celui de protéger et d'accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs», a-t-il écrit au-dessus d'une photo le montrant avec une petite fille.

Pour rappel, Christian Quesada a été arrêté lundi après la plainte d'une adolescente de 17 ans, à qui il avait envoyé des propositions explicitement sexuelles. Des centaines d'images pédopornographiques ont été retrouvées dans les ordinateurs du champion des «12 coups de midi». Il a reconnu les faits.

