«Grande convergence» entre Macron et Biden

Pour leur premier entretien téléphonique depuis l'entrée en fonction du président américain, les deux chefs d’État ont également acté "leur volonté d’agir ensemble pour la paix au Proche et Moyen-Orient, en particulier sur le dossier nucléaire iranien", a précisé la présidence dans un communiqué.

Cette «conversation amicale et de travail» s'est tenue en anglais durant une heure, a-t-on précisé dans l'entourage du président français. De son côté, la Maison Blanche a indiqué que Joe Biden avait affirmé à Emmanuel Macron «son désir de renforcer les liens bilatéraux» avec la France, «notre allié le plus ancien», mais aussi «la relation transatlantique» par «le biais de l'Otan et le partenariat des États-Unis avec l'Union européenne».

Emmanuel Macron avait salué mercredi, jour de l'investiture de Joe Biden, la décision de Washington de réintégrer l'accord de Paris sur le climat et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), signalant son retour dans les institutions multilatérales après quatre années d'unilatéralisme forcené sous la présidence de Donald Trump.

«En contact très étroit dans les prochaines semaines»

Les deux dirigeants se sont accordés sur la nécessité de se coordonner sur les «défis communs comme le changement climatique, le Covid-19 et le rétablissement de l'économie mondiale», selon le communiqué de la Maison Blanche. «Ils se sont aussi mis d'accord pour travailler ensemble sur les priorités partagées en politique étrangère, notamment sur la Chine, le Moyen-Orient, la Russie et le Sahel», précise-t-il.

Sur tous ces sujets, les deux présidents «sont convenus de rester en contact très étroit dans les prochaines semaines», selon l'Elysée, même si aucune rencontre physique ne peut être fixée pour le moment en raison de la crise du Covid-19.

M. Macron et Joe Biden s'étaient entretenus une première fois le 10 novembre, après l'élection du président des Etats-Unis. Mais Emmanuel Macron, arrivé au pouvoir en 2017, n'a jamais rencontré Joe Biden qui a été le vice-président de Barack Obama entre 2009 et 2017.

