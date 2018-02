Quand des jeunes de cité délogent les squatteurs

«On dit qu'à cause de la cité, il n'y a pas de sécurité, mais c'est grâce à la cité qu'il a récupéré sa maison!». Un jeune de Garges-lès-Gonesse, ville de Seine Saint-Denis (nord de Paris), résume dans «Le Parisien» l'histoire vécue par Youcef, 76 ans.

Une dizaine de jeunes de cette zone sensible est donc venue prêter main forte à ce septuagénaire. Son pavillon, dont il est propriétaire mais qu'il n'habite plus, était squatté par une quinzaine de Roms depuis fin novembre. Si la police avait prévenu Youcef que sa maison était occupée, elle lui a aussi expliqué ne pas pouvoir intervenir car les squatteurs occupaient les lieux depuis plus de 48 heures. Dans ce cas, l'unique solution légale est d'engager une procédure civile, souvent très longue, dans l'espoir de récupérer un jour son bien. Sauf que la «justice populaire» est passée par-là.

La provocation sur les réseaux sociaux rameute la cité

Mercredi soir, les jeunes sont arrivés en nombre et ont délogé le groupe de squatteurs. La veille, d'autres étaient déjà venus parlementer avec les occupants des lieux, qui avaient promis de s'en aller avant lundi prochain. Le lendemain les jeunes sont revenus et n'ont pas accordé le même délai aux squatteurs... Le plus incroyable est que la mobilisation de ces jeunes est venue grâce à une star... lyonnaise des réseaux sociaux. C'est en effet un blogueur dénommé Bassem qui, via snapchat, a poussé les jeunes de Garges-lès-Gonesse à intervenir.

La provocation les incitant à se mobiliser a fait l'effet d'une traînée de poudre. «J'ai entendu parler de ça sur les coups de 15h, j'ai pété un câble, raconte un jeune au quotidien francilien. Avec mon équipe, on les a tous dégagés.» De nombreuses vidéos ont ensuite été diffusées (voir ci-dessous) dans lesquelles on voit les jeunes sortir les squatteurs du pavillon à grand renfort d'insultes en tous genres.

Bassem Braiki de Lyon provoque les mecs de Garges-les-Gonesses pour les inciter à faire évacuer par la force le pavillon du hajj Youcef, 76 ans, victime de squatteurs roumains. Voici la vidéo de l'intervention Quand la justice française est incohérente, on utilise la force. pic.twitter.com/tdPVh7F0e0— Mourad (@InSide_Fr) January 31, 2018

Selon plusieurs témoignages recueillis dans Le Parisien, la police est intervenue pour interpeller plusieurs jeunes. Les Roms en ont profité pour revenir, temporairement, dans le pavillon de Youcef. «Ils étaient une quinzaine à l'intérieur de la maison, mais ils ont appelé des renforts, ajoute un autre. De notre côté, toute la cité est venue.»

Suite de l'évacuation forcée à Garges-lès-Gonesse, les Roumains appellent la police pour tenter de récupérer la maison expropriée mais les jeunes ne se laissent pas faire (deux interpellations) et le vieux Youcef de 76 ans finit par récupérer sa maison avec émotion. #Bassem pic.twitter.com/y3dNo9jjra— Mourad (@InSide_Fr) January 31, 2018

(L'essentiel/cga)