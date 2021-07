La secrétaire d’État Olivia Grégoire attend le premier bébé du gouvernement Castex https://t.co/xTQkVBFVSR pic.twitter.com/kMoHnGMn9Z — Paris Match (@ParisMatch) July 8, 2021

«J'ai envie de le partager avec les femmes, des jeunes femmes et des moins jeunes femmes en leur montrant qu'on peut être ministre et enceinte». Olivia Grégoire, 42 ans, attend son premier enfant et a adressé un message clair sur RTL: on peut être «heureuse dans une fonction qui demande évidemment beaucoup de travail, et en même temps être épanouie dans sa vie personnelle», a-t-elle déclaré.

«Cela demande de l'organisation, mais cela est possible. Donc continuez de bosser et ne lâchez rien» avant de lancer «Comptez sur moi jusqu'au début de l'hiver!» (NDLR: son bébé est attendu en décembre). La secrétaire d'État s'est réjoui de la réaction de ses «patrons», Emmanuel Macron et Jean Castex.

«Il y a aussi de la tendresse, encore, en politique»

«Il y a aussi de la tendresse, encore, en politique. Je me souviens des mots de Jean Castex, qui me connaît bien, qui était heureux que je n'ai pas oublié l'essentiel qu'est d'être heureuse, qu'est la vie». Auprès de nos confrères de Paris Match, elle insiste: «On peut faire un bébé et plein de choses en politique. On n’est pas enceinte du cerveau».

Il s'agira du premier bébé du quinquennat. L'ancienne compagne de Manuel Valls pourra demander des conseils à sa collègue du gouvernement et ministre des Armées, Florence Parly, qui avait accouché en 2000 alors qu'elle était secrétaire d'État au Budget du gouvernement Jospin.

D'autres responsables politique ont jonglé entre grossesse et portefeuille ministériel, la plus célèbre restant sans doute Rachida Dati, ministre de la Justice qui, en 2009, seulement cinq jours après son accouchement, avait repris le travail. Avant elle, Ségolène Royal avait fait figure de pionnière en médiatisant sa quatrième grossesse en 1992, alors qu'elle était ministre de l'Environnement du gouvernement Bérégovoy.

En 2015, la secrétaire d'État au numérique du gouvernement Valls, Axelle Lemaire, avait également annoncé sa grossesse, tout comme Nathalie Kosciusko-Morizet, du gouvernement Fillon en 2009.

