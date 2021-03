À 36 ans, il meurt après un accident de luge

Une sortie en montagne a tourné au drame, ce week-end sur le domaine skiable de Pré la Joux, en France. Deux amis venus de Thonon-les-Bains avaient choisi de se balader en ski d’alpinisme pour l'un, en raquettes et luge pour l'autre. Selon les informations du Dauphiné Libéré, c’est sur le chemin du retour que ce dernier, qui suivait une piste noire, n’a pas réussi à s’arrêter en raison de la vitesse. Il a sauté de sa luge et a terminé sa course sur une barre rocheuse de 40 mètres.

Trois pisteurs secouristes sont rapidement intervenus. L’homme de 36 ans, d’abord conscient, a fait un arrêt cardiaque. II a ensuite été transporté à l'hôpital en Suisse. Son état a empiré durant la nuit et, dimanche, il a succombé à ses blessures. Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agit de l’accident de luge le plus grave recensé cet hiver en Haute-Savoie.

(L'essentiel/sam)