Les images on fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Un conducteur hilare qui agrippe un piéton jusqu'à ce qu'il chute. «Tu vas courir!», lance-t-il avant de faire tomber le malheureux, suscitant une indignation généralisée en France. La scène s'est passée à Noisy-le-Sec, où les journalistes du Parisien ont fait témoigner la victime.

Ali, 67 ans, figure de la ville, s'est retrouvé piégé par ce jeune homme qu'il connait «de vue»: «Il m'a demandé une cigarette que je lui ai offerte par convivialité. Puis il m'a attrapé la main et m'a dit: "Maintenant tu vas courir". J'attendais le moment qu'il me lâche mais j'avais peur car je savais qu'en tombant j'allais me faire mal. Il a accéléré la voiture, m'a traîné sur 100 mètres. Je lui ait dit: "Arrête, je vais tomber"».

Ce qui est arrivé un instant plus tard... «Je suis tombé la face la première sur le macadam. Je me suis ouvert l'arcade, le nez, le genou et après j'avais mal à l'épaule». Les blessures d'Ali ont été estimées à 45 jours d'ITT. L'homme souffre notamment d'une fracture du pied et d'une fracture de l’humérus. Il peine toujours à comprendre les motivations de son agresseur: «Je pense que c'est un fou le gars. Il mérite une punition». Le tollé provoqué sur les réseaux sociaux l'a «au moins convaincu de se rendre à la police», se félicite Ali.

Après l'arrestation lundi en fin de journée du conducteur visible sur la vidéo, qui s'est présenté à un rendez-vous fixé sur un parking par les enquêteurs, un deuxième suspect s'est également rendu de lui-même au commissariat mardi matin.

La seconde victime figurant sur la vidéo n'a pas été identifiée à ce jour. Une jeune femme, qui n'apparaît pas sur les images mais dit avoir subi des faits similaires, a porté plainte. Tout comme Ali. «C'est ta gentillesse qui t'a coûté cher comme ça», a résumé sa nièce.

