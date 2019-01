Macron passe à l'offensive pour rebondir en 2019

Emmanuel Macron a adopté un ton pugnace et offensif, lundi soir, pour ses vœux 2019 en appelant à «l'unité retrouvée» des Français après la crise des «gilets jaunes», qui démontre que la France n'est «pas résignée». Le chef de l'Etat français a également utilisé des termes forts pour dénoncer «les porte-voix d'une foule haineuse» et affirmer, dans une allusion aux débordements des dernières semaines, que «l'ordre républicain sera assuré sans complaisance».

«Je suis au travail (...) Je crois en nous», a conclu le président qui a présenté durant un quart d'heure ses vœux debout, sans pupitre, en agitant beaucoup ses mains. Ces deuxièmes vœux du quinquennat étaient très attendus au terme d'une année 2018 très difficile pour le président et l'exécutif, au plus bas dans les sondages après une succession d'épreuves, de l'affaire Benalla au conflit social des «gilets jaunes», en passant par les démissions de ministres de premier plan.

Voeux 2019 aux Français.https://t.co/nkxvI6IctT– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 décembre 2018

Sans citer ces manifestants, Emmanuel Macron a évoqué «de grands déchirements et une colère qui venait de loin: colère contre les injustices, contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe»... «Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements: nous ne sommes pas résignés. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur reposant sur notre capacité à inventer de nouvelles manières de faire et d'être ensemble. Telle est à mes yeux la leçon de 2018», a-t-il ajouté.

Il a également mis en garde contre le «déni flagrant de réalité» dans lequel «nous nous sommes installés»: «On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur». Le chef de l'Etat n'a pas fait de nouvelles annonces sociales, trois semaines après son allocution télévisée du 10 décembre au cours de laquelle il avait annoncé 10 milliards d'euros d'aides en faveur du pouvoir d'achat pour tenter de répondre aux demandes des «gilets jaunes».

Et un pyromane... MLP https://t.co/7ZZqezToQq– Marine Le Pen (@MLP_officiel) 31 décembre 2018

(L'essentiel/nxp/afp)