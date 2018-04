Selfies, escort-​​girls, T-​​Max: Jawad se confie

Deux mois après sa relaxe, Jawad Bendadoud a accordé une interview à Libération. Le «logeur» des terroristes du 13 novembre 2015, a raconté sa nouvelle vie. Jawad Bendaoud est désormais célèbre, mais pas pour une bonne raison. Le public le considère comme un délinquant qui doit s'estimer heureux de pas croupir en prison. À chacune de ses sorties, il arbore une casquette et des lunettes noires pour ne pas être reconnu et être photographié.

«Tout le monde veut me shooter», explique-t-il. «Il y a ceux qui me reconnaissent et qui me prennent en scred (en cachette). Eux, quand je les crame, je leur explique que je suis pas une marionnette. Sinon, il y a ceux qui veulent faire des selfies. La semaine dernière, j’étais dans une cité de Nanterre en début de soirée. La rumeur a couru que j’étais là. Vingt minutes plus tard, il y avait dix bagnoles de gens voulant me checker».

«Les moches, je les ignore»

Le jeune homme doit aussi faire face à toutes sortes de sollicitations: demandes de rencontre, tentatives d’escroquerie, offres d’emploi plus ou moins véreuses, propositions indécentes. Par exemple, une adolescente de 16 ans le contacte sur son compte Snapchat et lui demande de devenir sa femme, en lui envoyant des photos d'elle nue. Il reçoit aussi des messages d'escort-girls, qui proposent des services contre de la pub sur Internet. «Les moches, je les ignore. Les autres, je les enregistre dans mon répertoire à T-Max. T-Max parce que c’est des grosses cylindrées», plaisante-t-il.

Xavier Nogueras, l'avocat de Jawad Bendadoud, explique que l’isolement lui a fait beaucoup de mal et qu'il n'a pas l'autodéfense culturelle pour résister aux démons de la rue. Il estime qu'il faudrait qu'il quitte la France pour se faire oublier, au moins le temps que soit organisé son procès en appel (prévu le 21 novembre). Aujourd'hui, Jawad Bendaoud cherche un écrivain pour écrire sa biographie. En attendant, il fait des affaires avec tous les restaurants kebabs de la Seine Saint-Denis. Les propriétaires lui donnent de l'argent en échange de selfies postés sur la page Facebook de l'établissement.

(L'essentiel)