Les routes secondaires sont limitées à 80 km/h

Alors que se profilent les grands départs estivaux, les automobilistes français et étrangers vont devoir lever le pied. La vitesse maximale autorisée est abaissée sur toutes les routes à double sens, à une voie chacune, sans séparateur central (barrière, terre plein...), soit 40 % du réseau routier français.

Depuis l'annonce le 9 janvier, associations d'automobilistes et de motards ont multiplié les manifestations et pétitions face à une mesure «inutile» et «politique», selon Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Parlementaires et élus locaux de tous bords se sont insurgés contre cette disposition qui pénalise selon eux les régions rurales, où se trouvent l'essentiel des routes concernées. En vain.

400 vies sauvées en France?

Le gouvernement français est resté intransigeant, emmené par le Premier ministre Edouard Philippe qui s'est toujours dit «prêt à assumer l'impopularité» de la mesure. En dépit des spots et campagnes médiatiques déployés ces dernières semaines, 74 % des Français s'y déclaraient opposés dans un sondage mardi.

«L'objectif, ça n'est pas d'emmerder le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves», a martelé Edouard Philippe vendredi, rappelant le «coût humain terrifiant» des accidents de la route qui ont fait 3 684 morts et 76 840 blessés en 2017.

Selon le gouvernement, baisser la vitesse de 10 km/h permettra de sauver jusqu'à 400 vies par an, et ainsi d'inverser durablement la courbe de la mortalité routière qui, après avoir atteint un plus-bas historique en 2013, a connu un inquiétant rebond entre 2014 et 2016.

(L'essentiel/afp)