Un accident fait 4 morts et 3 blessés graves

[ # INTERVENTION ]

Dramatique accident cette nuit sur la D1330 à Senlis. Deux véhicules sont entrés en collision, le lourd bilan fait état de 4 victimes décédés et 3 en urgence absolue. pic.twitter.com/aIIVpgvlRL — SDIS de l'Oise #TousMobilises (@SDIS60) July 8, 2020

Les pompiers ont été appelés à 23h10 après un «choc frontal entre deux voitures sur la départementale D1330, qui a fait le lourd bilan de quatre morts et trois personnes en urgence absolue, évacuées vers des centres hospitaliers parisiens» par hélicoptère et ambulances, a expliqué un porte-parole du service départemental d'incendie et de secours de l'Oise.

Parmi les cinq personnes à bord de l'un des véhicules, deux sont mortes et trois ont été gravement blessées. Les deux occupants de l'autre voiture sont tous les deux décédés, a indiqué la préfecture de l'Oise, sans plus de précisions à ce stade.

«D'importants moyens» ont été engagés par les secours, a détaillé le SDIS. Ni les secours ni la gendarmerie ne pouvaient préciser à ce stade l'âge ou le sexe des victimes. Les causes de l'accident restaient également «inconnues».

(L'essentiel/afp)