L'enfant mort dans le bus était déshydraté

Il faisait environ 35 degrés dans le sud de l'île mardi. Le procureur a ordonné vendredi des examens complémentaires après le rapport d'autopsie. Les obsèques de Meddy, 2 ans et dix mois, doivent avoir lieu lundi. Son corps avait été retrouvé vers 15h mardi par le chauffeur du bus à l'intérieur du véhicule. Il avait alerté les secours tout en essayant de réanimer l'enfant, en vain.

À l'issue de sa garde à vue, le chauffeur a été mis en examen jeudi pour homicide involontaire. Agé de 40 ans, il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. Il s'est vu interdire de transporter des passagers. Il avait effectué sa tournée mardi matin et devait normalement déposer l'enfant devant son école maternelle de Josseaud (quartier de Rivière Pilote). Il semble que Meddy se soit endormi dans le bus et c'est alors qu'il reprenait son service en début d'après-midi que le chauffeur avait découvert le corps inanimé de l'enfant.

Le procureur René Gaudeuil avait indiqué que Meddy était encore attaché à son siège, à l'arrière du bus, lorsqu'il a été retrouvé. Pendant sa garde à vue et devant le juge d'instruction, le chauffeur avait affirmé avoir pourtant jeté un oeil dans le véhicule avant de s'en aller.

(L'essentiel/afp)