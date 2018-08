Des images de Kaaris et Booba en prison ont fuité

Des vidéos et photos des rappeurs Kaaris et Booba en prison circulent sur Facebook et Twitter. Écroués depuis leur bagarre à l'aéroport d'Orly, les deux stars attendent d'être jugées le 6 septembre prochain. Pour des raisons de sécurité liées à leur statut, ils ont été placés en isolement dans des quartiers spécifiques. Selon une source judiciaire, Booba possède une cellule individuelle dotée d'une douche privée. Les deux hommes ont également droit à deux promenades par jour.

La recrudescence des téléphones portables, formellement interdits dans les prisons, a permis à des détenus d'immortaliser la présence de Kaaris déambulant dans la cour de la maison d'arrêt de Fresnes.

Wallah c'est pas le prison de Fresnes c'est Panama mais WshhhFree Kaaris pic.twitter.com/JuRb6oy6F8— Bernardeschi Gang (@RenoiShinobi) 15 août 2018

D'autres images, provenant apparemment du logiciel interne de gestion des prisons, et dont l'authenticité a été confirmée par une source pénitentiaire au Parisien, ont fuité sur Facebook. Selon le journal parisien, ce logiciel n'est accessible qu'au personnel pénitentiaire. On peut notamment y voir les données personnelles des deux rappeurs et même leur solde à la cantine. À ce petit jeu, c'est Kaaris le plus riche...

(L'essentiel/jfe)