Lelandais, dit «Nono», aimait la nature et la cuisine

D’une enfance commune à une vie professionnelle et sentimentale décousue, Nordahl Lelandais a calmement remonté le fil de sa vie aux premières heures de son procès pour la mort du caporal Arthur Noyer, lundi, loin du personnage mythomane, impulsif et coléreux évoqué par certaines expertises.

Enfant tranquille, adolescent sans histoire, militaire ni brillant ni défaillant, amoureux vagabond, partenaire sexuel actif, travailleur intermittent, fêtard: les témoins qui ont défilé au premier jour du procès devant les assises de Chambéry ont dépeint un homme ne ressemblant guère à un tueur en série.

«Une sorte de paumé»

L’ancien maître-chien militaire a promis la vérité sur l’affaire Noyer, pour laquelle il est jugé jusqu’autour du 12 mai. Nordahl Lelandais a admis avoir porté des «coups mortels» au caporal de 23 ans en 2017. Et a reconnu avoir tué «accidentellement» quelques mois plus tard la petite Maëlys, âgée de huit ans, affaire pour laquelle il devra de nouveau comparaître devant les assises.

Lorsqu’Alain Jakubowicz rencontre pour la première fois son client en septembre 2017, il lui apparaît «comme une sorte de paumé, fruit de notre époque et de notre société», écrit-il deux ans plus tard dans un livre. «En dehors de sa passion pour les chiens et les motos, rien ne semblait l’intéresser», poursuit l’avocat de 68 ans. Sauf peut-être le sport, la nature et... «la cuisine!», s’est exclamée lundi sa mère. Bien sûr, «ça me paraît tellement normal, la cuisine».

«Il avait à peu près tout échoué»

«Normale», comme sa famille, son enfance... Lors de son audition, Christiane Lelandais décrit un océan d’incompréhension. «Il n’y a rien à redire sur cet enfant». Alors cet acte, «je l’ai pas vu venir». Né le 18 février 1983 à Boulogne-Billancourt, près de Paris, Nordahl Lelandais arrive à 7 ans à Domessin, en Savoie, avant d’y redéposer ses valises à 22 ans, après quatre ans d’armée comme maître-chien, une expérience raccourcie pour infirmité et conflit avec ses supérieurs.

Jusqu’à cette meurtrière année 2017, «Nono» vit autour de Chambéry (souvent chez ses parents) pendant 12 ans comme vendeur, manutentionnaire, ambulancier, lance sans succès en 2010 une entreprise de dressage canin, reprend des missions comme cariste en intérim. «À 34 ans, il avait à peu près tout échoué», résume en 2019 son avocat.

«J’envoie tout valdinguer»

«En dehors de quelques compagnons de sortie, qui avaient fait leur vie et ne se soucieraient plus beaucoup de lui, ses relations sociales se limitaient à la recherche de partenaires sexuelles sur les réseaux sociaux», écrit Me Alain Jakubowicz.

Lundi, son client a parlé d’une «dizaine» de relations amoureuses dans sa vie, et corrige la cour quand celle-ci les retrace: «Pardon Monsieur le Président, ça, c’était pas qu’une relation sexuelle, c’était une petite copine». Fin 2016, début 2017, d’une relation amoureuse à l’autre, quelque chose se brise: «Je vagabonde» puis «j’envoie tout valdinguer», a-t-il dit lundi.

Il a envoyé l’aumônier sur la tombe de Maëlys

Dans les semaines précédant cette nuit d’avril 2017 où il frappe à mort Arthur Noyer, il augmente sa consommation de cocaïne. Est-ce là cette «surenchère des excitations» – alcool, drogues, sexe – décrite dans le dossier par deux expertes psychologues comme preuve d’un besoin «de se situer dans une dynamique de toute-puissance radicale?».

De cet homme, une autre expertise, psychiatrique, souligne «une tendance à la mythomanie», une «très faible tolérance à la frustration» et une «incapacité à éprouver de la culpabilité». Elle exclut une altération du discernement.

Ces rapports datent de 2018, quand il est hospitalisé à l’unité psychiatrique du Vinatier, près de Lyon, dans le cadre de sa détention provisoire après sa reconnaissance en février de son implication dans la mort de Maëlys. À l’aumônier de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, où il est incarcéré, Nordahl Lelandais demandera d’aller pour lui sur la tombe de Maëlys De Araujo.

(L'essentiel/afp)