Evaëlle, 11 ans, harcelée jusqu'à n'en plus pouvoir

Le monde de Sébastien et Marie s'est écroulé le 21 juin dernier, dans leur maison d'Herblay, au nord-ouest de Paris. Ce jour-là, leur fille Evaëlle a été retrouvée pendue à son lit. Elle n'avait que 11 ans. La jeune fille n'en pouvait plus du harcèlement scolaire qu'elle subissait, au point d'en finir avec la vie.

Inquiets, ses parents avaient porté plainte en février dernier, avant de changer leur enfant d'établissement. Après le drame, ils ont déposé une nouvelle plainte, mais ne souhaitent pas en dévoiler le contenu pour préserver l'enquête en cours. Admirable de courage, le couple a décidé de se confier au Parisien pour dénoncer le fléau du harcèlement scolaire.

Marie et Sébastien parlent d'Evaëlle, une jeune fille «pleine de joie», «précoce» et «très lucide». «Une écolière bien trop grande pour son âge», qui se rêvait institutrice. «Elle voulait être amie avec tout le monde. Souvent dans l'excès et quand on est dans l'excès, on se fait rejeter», confie son père. Car c'est un véritable enfer que les camarades d'Evaëlle lui ont fait subir, entre insultes, humiliations et violences physiques.

Des élèves de son premier collège montrent également du doigt une enseignante. «C'est parti de là. Elle la traitait de folle», raconte une amie de la jeune fille.

«Il faut mettre des cours d'empathie dès la maternelle»

Evaëlle, qui se démarquait par sa volonté d'aider les autres et sa grande empathie, mangeait souvent seule à la cantine. Elle trouvait son salut dans le mouvement scout, auquel elle consacrait beaucoup de temps. «Je pense que c'était sa bouffée d'oxygène», souffle sa maman. Les parents d'Evaëlle déplorent le manque d'empathie des jeunes d'aujourd'hui. Pour eux, il s'agit même de l'origine du problème. «Ils ne se rendent pas compte. Pour eux, ce ne sont que des moqueries», estime Sébastien. Son épouse acquiesce: «Il faut mettre des cours d'empathie dès la maternelle. En Finlande, c'est ce qu'ils font».

Peur

Le couple pense que les enfants harcelés ont beaucoup de mal à se tourner vers un adulte, de peur d'être considérés comme des balances. «Pour eux, c'est une montagne insurmontable d'aller voir quelqu'un», glisse Marie. Evaëlle a trouvé le courage de se confier à ses parents une fois, ce qui a entraîné un dépôt de plainte et le changement d'école.

De son côté, l'Inspection académique du Val-d'Oise explique que «l'établissement a fait le nécessaire vis-à-vis des élèves harceleurs» et qu'une méthode de prévention par la médiation entre élèves a été mise en place. Evaëlle a par ailleurs reçu «un accompagnement appuyé vis-à-vis de son mal-être». Aujourd'hui, elle laisse à ses parents un insupportable vide.

